Violences conjugales : près d’un tiers des femmes disent en avoir subi au moins une fois dans leur vie

31% des femmes, en France, ont déjà subi des violences conjugales, révèle un sondage réalisé par Odoxa pour l'association d'assurés Agipi. 22% en subissent même de la part de leur compagnon actuel. La Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes a lieu samedi 25 novembre.

31% des femmes ont déjà subi des violences conjugales en France, révèle un sondage d'Odoxa réalisé pour l'association d'assurés Agipi. L'étude, réalisée auprès d'un échantillon de 1005 personnes à dix jours de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, samedi 25 novembre, rapporte également que 22% des femmes en ont déjà été victimes de la part de leur compagnon actuel. Cela représente plus de 5,5 millions de femmes en France. 8% ont déjà été frappées par leur conjoint actuel.

Le sondage montre que les Français et les Françaises attendent plus d'actions pour lutter contre ces violences : 88% des personnes interrogées pensent que l'Etat devrait s'investir davantage dans cette lutte. 85% estiment également que ce sujet devrait être "une priorité d'action des pouvoirs publics", et 80% pensent que "si on s'en donnait les moyens, on pourrait agir efficacement pour limiter ce fléau". Les personnes sondées affirment pour 80% d'entre elles qu'elles dénonceraient ces violences si elles en étaient témoins.

Certains hommes n'ont pas conscience de leurs gestes

Les hommes en couple sont 21% à reconnaître avoir déjà fait subir à leur compagne actuelle l'une des sept formes de violences citées dans l'enquête. En revanche, seuls 11% d'entre eux le reconnaissent rétrospectivement, c'est-à-dire envers leurs anciennes conjointes : un nombre qui ne correspond pas du tout aux 31% des femmes qui disent en avoir été victimes dans une précédente relation.

"Ce n'est donc pas tant qu'ils 'mentent' ou cachent la réalité de leurs pratiques, mais plutôt qu'ils ne réalisent pas ce qu'ils font subir", analyse Muriel Réus, administratrice de l'Agipi et fondatrice de l'association "Femmes avec...". "Il est donc urgent et important de continuer à informer et à agir".

Plus de 200.000 victimes de violences conjugales sont recensées par les autorités chaque année, un chiffre bien en dessous de ce que révèle le sondage d'Odoxa, illustrant le fait qu'un très grand nombre de victimes ne dénoncent jamais ce qu'elles subissent.