"C'est comme s'il défendait l'agresseur" : un policier condamné pour non-assistance à personne en danger

Le policier de 49 ans a affirmé ne pas avoir détecté de danger immédiat. Mais la cour l'a condamné à huit mois de prison avec sursis et 18 mois d'interdiction d'exercer sa profession. Une victoire pour l'avocate de la victime. "C'est vraiment désespérant de se dire qu'un fonctionnaire de police, dont c'est la mission de protéger, n'agit pas. Ce n'est même plus une question de formation, c'est une question d'humanité. Là, on a eu une sanction juste et ferme", affirme Me Pauline Rongier.