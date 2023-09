La condamnation d'Alexandre Benalla à trois ans de prison, dont un an ferme, confirmée en appel

Plus de cinq ans après l'éclatement du scandale politique, la cour d'appel de Paris a rendu son fin mot sur l'affaire impliquant Alexandre Benalla. La juridiction a confirmé, ce vendredi 29 septembre, la condamnation de l'ancien chargé de mission de l’Élysée à trois ans d'emprisonnement, dont un an ferme aménageable, pour des violences commises le 1er-Mai 2018, une peine identique à celle prononcée en première instance. Le parquet général avait quant à lui requis 18 mois de prison avec sursis. Il a aussi été reconnu coupable dans une affaire de passeports et de port d'arme illégal.