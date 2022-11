Violences faites aux femmes : le bilan alarmant des appels au 3919

La Fédération nationale Solidarité Femmes (FNSF), qui est à l'origine de la création du numéro d'urgence 3919, regroupe 73 associations dans toute la France. À l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, le 25 novembre, cette fédération a analysé l'ensemble des appels passés au 3919 sur l'année 2021.

Avec 92.674 appels pris en charge en un an, la FNSF constate une augmentation de 14% par rapport en 2019. Le chiffre est en baisse par rapport à 2020, une année à part, où les sollicitations avaient littéralement explosé durant le confinement (99.538 appels). L'analyse des appels révèle notamment une aggravation des viols conjugaux, des menaces de mort et des tentatives de féminicide. Les auteurs de l'étude relèvent aussi un fort taux de récidive : plus de 2100 auteurs de violences s'en étaient déjà rendus coupables par le passé.