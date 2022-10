Violences familiales : Sodebo affiche le numéro d'aide aux victimes sur ses pizzas et salades

L'opération a commencé il y a quelques jours, le 17 octobre précisément. Pendant six mois, la marque Sodebo va afficher sur ses pizzas et ses salades le numéro d'aide aux victimes 116 006, ainsi que le 30 18, numéro national dédié aux jeunes victimes ou témoins de violences virtuelles. Le but de cette opération en partenariat avec la gendarmerie nationale ? Prévenir de ce type de violences en envoyant un message au sein même des familles.

Pendant six mois, plus de 35 millions de pizzas et salades de la marque afficheront cette étiquette spéciale.