Mort de Nahel : les bus et trams ne circuleront pas après 21h en Ile-de-France, Clamart réduit ses activités

Comment préserver au mieux les équipements publics et éviter les incidents survenus dans la nuit de mercredi à jeudi suite à la mort de Nahel ? La nuit dernière, un tramway et onze bus ont été incendiés en Ile-de-France, poussant les autorités de la région Ile-de-France et la ville de Clamart (Hauts-de-Seine), où une rame du tramway sur pneus T6 a été caillassée et incendiée, à prendre des mesures.