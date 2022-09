Violences pendant le match OGC Nice-FC Cologne : le parquet ouvre trois enquêtes

Selon la préfecture, 650 policiers et gendarmes avaient été déployés jeudi pour assurer la sécurité autour de ce match, ainsi que 600 stadiers au sein de l'Allianz Riviera.

"Nous allons faire le point avec @Interieur_Gouv sur les faits et responsabilités derrière les graves incidents de ce soir à Nice et cette violence inacceptable que nos forces de l'ordre mobilisées autour du préfet et du maire mettent tout en œuvre pour finir de juguler", avait tweeté mercredi en fin de soirée la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra.

"Je déplore les comportements inciviques et scandaleux des supporteurs de @fckoeln et le non-respect de la ville qui les accueille de manière généreuse et fraternelle. Nous adresserons les factures liées aux dégradations et au nettoyage des espaces publics au club de Cologne", avait déclaré de son côté jeudi soir le maire de Nice, Christian Estrosi, également sur Twitter.

"Le Paris Saint-Germain condamne avec la plus grande fermeté les violences commises à l’occasion de la rencontre entre l’OGC Nice et le FC Cologne", a indiqué le club de la capitale dans un communiqué ce vendredi matin.