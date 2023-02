Blois : laissée pour morte par son ex, Chloé aura "des séquelles définitives"

Un peu plus de deux mois après la violente agression, le parquet de Blois donne des nouvelles de Chloé, ce mardi 21 février. Le 13 décembre 2022, cette jeune femme de 24 ans a été rouée de coups par son ex-compagnon qui a ensuite pris la fuite, la laisser pour morte dans le hall de son immeuble. Deux heures plus tôt, Chloé avait voulu porter plainte contre lui, mais le policier qui l'avait accueillie au commissariat lui avait demandé de repasser le lendemain pour effectuer cette démarche. La jeune femme n'a jamais pu le faire.

Le 13 décembre au soir, elle est admise en urgence à l'hôpital, avec un pronostic vital engagé. "La victime qui est sortie du coma a fait l’objet le 13 février dernier d’une expertise médicale notifiée ce jour. Elle conclut que les lésions initiales constatées, en l’espèce, un traumatisme cranio-facial complexe, associant un fracas du massif facial, de la base et de la voûte du crâne et des lésions hémorragiques cérébrales compatibles avec la survenue d’impacts violents, sont en lien direct et certain avec les faits du 13 décembre 2022", indique le parquet de Blois dans un communiqué.