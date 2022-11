Violences sexuelles dans l'Église : le cardinal Ricard au centre d'une nouvelle affaire

L'Eglise de France au cœur de la polémique. L'épiscopat a révélé lundi que onze anciens évêques avaient eu affaire à la justice civile ou la justice de l'Eglise pour des violences sexuelles ou de la "non-dénonciation". Au cœur de cette affaire : l'ancien archevêque de Bordeaux, le cardinal Ricard, qui a eu une conduite "répréhensible".

"Il y a 35 ans, alors que j'étais curé, je me suis conduit de façon répréhensible avec une jeune fille de 14 ans. Mon comportement a nécessairement causé chez cette personne des conséquences graves et durables", a écrit le cardinal Ricard dans un message. Ce dernier a été lu ce lundi par le président de la Conférence des évêques de France, Eric de Moulins-Beaufort, qui tenait un point presse sur le thème des abus sexuels et de leur gestion à la veille de la clôture de l'assemblée plénière de la CEF à Lourdes.