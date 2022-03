Violences sexuelles dans le sport : plus de 650 signalements depuis 2020

Mercredi, à l'occasion de la 3ᵉ convention de prévention des violences dans le sport, le bilan de la cellule de traitement des signalements a été dévoilé. Au 31 décembre 2021, ce sont 655 personnes, dont 97% d'hommes, qui ont été mises en causes dans 610 affaires. Une grosse majorité des affaires (73%) concernent des faits commis au cours des 10 dernières années et mettent en cause des éducateurs sportifs (365). À noter également que 107 affaires concernent la saison sportive passée (2020-2021) et 12 fédérations sportives concentrent 68% des affaires. Au total, 54 fédérations sportives sont concernées par au moins un signalement.

Les victimes de ces violences sexuelles dans le sport sont majoritairement de sexe féminin (79%) et étaient mineures au moment des faits (84%). 90% des signalements font état de faits à connotation sexuelle, 10% étant des faits de violences physiques ou psychologiques. Des faits de violences dans un contexte de bizutage (11) ou des cas d'inceste (16) ont également été signalés.