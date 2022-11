Église : qui est le cardinal Ricard, qui a avoué une "conduite répréhensible" envers une jeune fille ?

"Il y a 35 ans, alors que j'étais curé, je me suis conduit de façon répréhensible avec une jeune fille de 14 ans. Mon comportement a nécessairement causé chez cette personne des conséquences graves et durables". La lettre a été lue à la veille de la clôture de l'assemblée plénière de la Conférence des évêques de France, par le président de celle-ci, Eric de Moulins-Beaufort.

La Conférence elle-même, qui se tenait à Lourdes, venait d'établir que onze anciens évêques avaient eu affaire à la justice civile ou à celle de l'Église pour des violences sexuelles ou pour leur "non-dénonciation". La confession de Jean-Pierre Ricard est un nouveau coup de tonnerre, un an après la publication du rapport Sauvé, qui estimait à plus de 200.000 les victimes d'abus sexuels dans l'Église depuis 1950. L'auteur de la lettre est une figure de premier plan de l'épiscopat français, monseigneur Ricard étant cardinal et ancien archevêque, et même membre de la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui reçoit les signalements d'abus commis par les clercs.