Violences sexuelles hors famille : les plaintes en forte hausse en 2021

L'intérieur précise que "48.300 personnes ont été mises en cause en 2021 pour des infractions sexuelles commises hors cadre familial" et qu'"il s’agit presque exclusivement d’hommes (96 %), le plus souvent majeurs (73 %)".

"La part des mis en cause mineurs est cependant beaucoup plus élevée quand les infractions concernent des victimes mineures (57 % pour les viols ou tentatives de viol sur mineurs, 49 % pour les agressions sexuelles et 54 % pour le harcèlement sexuel)", ajoute le ministère.