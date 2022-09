Violences sexuelles : les plaintes en hausse de 30% à Paris

Dans l'éventail des moyens disponibles, Laure Beccuau évoque notamment les bracelets électroniques, alors que des associations estiment qu'ils ne sont pas déployés suffisamment vite. D'après la magistrate, ces outils peuvent présenter des difficultés dans des agglomérations denses comme Paris car "victimes et auteurs sont en proximité" et donc ils peuvent "avoir des déclenchements fréquents", "sources de stress". "C'est pour ça que nous avons déployé des téléphones grave danger", actuellement au nombre de 48 à disposition du parquet de Paris. "C'est quelque chose qu'on développe et pour lequel les dotations augmentent", a assuré Laure Beccuau.