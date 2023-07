Paris : deux hommes soupçonnés de viol au Champ-de-Mars placés en garde à vue

Des faits d'agressions sexuelles dans cette zone très prisée des touristes sont régulièrement rapportés. Une jeune fille avait été victime d'un viol collectif en 2016 au même endroit. En avril dernier, une touriste allemande y a quant à elle échappé à une tentative de viol. Sur Twitter, rebaptisé X, la cheffe de l'opposition LR et maire du 7e arrondissement, Rachida Dati, a d'ailleurs interpellé la mire de Paris. "Combien d'agressions sexuelles et de viols attend Anne Hidalgo avant d'accepter de fermer le Champ de Mars la nuit pour que les Parisiens et les touristes soient en sécurité ?", a-t-elle commenté.