Voile : suspecté d'agression sexuelle, le navigateur Kevin Escoffier signalé au ministère des Sports

Un signalement de la Fédération française de voile (FFV) à la cellule violences sexuelles du ministère des Sports va être effectué ce lundi au sujet de Kevin Escoffier. "Ce signalement auprès de la cellule signal sport (qui s'occupe quasi-exclusivement d'actes de violence à caractère sexuel, Ndlr) va être déposé aujourd'hui", a confirmé lundi à l'AFP Jean-Luc Denéchau, président de la FFV.

"J'ai lu dans la nuit de samedi à dimanche la déclaration du team et puis ce qu'avait mis Kevin Escoffier sur son Instagram (...). J'ai passé un certain nombre de coups de téléphone qui m'ont amené à penser que ce qui a été présenté comme un incident présumé serait un comportement inapproprié qu'il aurait eu envers une femme lors d'une soirée" à Newport, lors d'une escale de The Ocean Race, a-t-il expliqué.