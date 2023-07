Violences urbaines : 45.000 policiers et gendarmes à nouveau mobilisés ce dimanche soir

Gérald Darmanin "a donné des consignes de fermeté et a demandé, comme précédemment, que des interpellations soient menées, dès que possible", a aussi assuré le ministère. La nuit passée, l'Intérieur avait annoncé que plus de 700 personnes ont été interpellées. Selon Beauvau, 45 policiers et gendarmes ont été blessés, et près de 800 incendies ont eu lieu sur la voie publique.

Si l'exécutif s'est félicité d'une légère décrue des violences, la nuit de samedi à dimanche a toutefois été marquée par l'attaque violente du domicile de L'Haÿ-les-Roses, dans le Val-de-Marne, par une voiture projetée à l'intérieur de la propriété, qui a ensuite été incendiée. Des restrictions de transports sont maintenues dans de nombreuses villes, notamment à Paris, Lyon et Marseille, et certaines communes ont par ailleurs instauré des couvre-feux locaux pour tout ou partie de sa population.