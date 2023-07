Violences urbaines : bus et trams pourront circuler jusqu'à 22h (au lieu de 21h) ce mardi

Alors que les violences urbaines semblent passer le pas un peu partout en France, le ministre délégué aux Transports, Clément Beaune, a annoncé sur son compte Twitter que "la circulation des bus et tramways pourra avoir lieu jusqu'à 22h (au lieu de 21h) ce mardi". Les trains, RER et métros ne sont pas concernés. Selon le ministère, contacté par l'AFP, cette mesure concerne l'ensemble du territoire français, et pas seulement l'Ile-de-France, où l'autorité régionale des transports avait peu auparavant officialisé cette nouvelle échéance.