Violences urbaines après la mort de Nahel : plus de 2000 personnes jugées, 90% ont été condamnées

Au 1ᵉʳ août, "2107 personnes ont été jugées, 1989 ont été condamnées et 1787 ont été condamnées à une peine d’emprisonnement", a détaillé le garde des Sceaux. Le ministère de l'Intérieur avait de son côté indiqué que près de 4000 personnes avaient été interpellées à l'issue des huit nuits d'émeutes qui ont suivi la mort de Nahel.

Revenant sur le profil des personnes concernées, le ministre a estimé qu'il y avait "un peu de tout". "On a des jeunes, on a évidemment des moins jeunes, on a des gens qui s'en sont pris aux symboles de la République, aux établissements publics, on a des pilleurs", a précisé le ministre.

Dans une circulaire adressée aux parquets le 30 juin, Eric Dupond-Moretti promettait d'apporter une réponse pénale "rapide, ferme et systématique" à l'encontre des auteurs de violences urbaines après la mort de Nahel, y compris à l'égard des mineurs et de leurs parents. "Ils ont été au rendez-vous", a encore estimé ce 29 août le ministre à propos des procureurs.