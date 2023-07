Attaque du domicile du maire de L'Haÿ-les-Roses : une information judiciaire ouverte

Dès le lendemain, une enquête avait été ouverte pour "tentative d’assassinat" avant d'être élargie aux chefs d'"association de malfaiteurs en vue de commettre un crime" et de "destruction de bien par incendie en bande organisée". Douze personnes, dont six sont déjà connues défavorablement pour des infractions de droit commun, ont été interpellées et placées en garde à vue la semaine dernière, dans le cadre de l'enquête, avant d'être relâchées sans poursuites.