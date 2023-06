Violences urbaines : à Strasbourg, un Apple Store pillé en pleine après-midi

Ils n'ont pas hésité. Cet après-midi à Strasbourg (Bas-Rhin), plusieurs bandes de jeunes se sont attaquées en plein jour et au beau milieu du centre-ville à un magasin Apple Store.

"Ils ont cassé deux des vitrines, et on a vu des bandes de jeunes entrer, sortir, entrer, sortir en essayant de voler des produits d'exposition", a raconté à l'AFP Corentin Flinck, qui travaille dans un commerce à proximité. Le magasin à la pomme possède une façade donnant sur la place Kléber, et l'autre côté donne sur une galerie commerciale.

"Rapidement, la police est intervenue avec des gaz lacrymogènes, mais les gaz sont entrés dans les magasins de la galerie et on a dû mettre à l'abri plusieurs clients", a ajouté M. Flinck.