Violences urbaines : Emmanuel Macron envisage de sanctionner "financièrement" les familles "dès la première connerie"

Une rencontre au cours de laquelle les agents de la BAC ont pu dire leur mal-être au président, estimant que la police ne faisait "plus peur" aux jeunes délinquants. "Maintenant, à chaque fois qu'il se passe un événement, même un match de foot, on sait que ça va se finir comme ça. Ils en profitent pour casser", a déploré l'un des policiers présents. Quant à l'autorité des parents, les agents ont estimé que "les gamins" n'écoutaient plus leurs parents mais "les dealers". "C'est d'ailleurs eux qui commencent à leur demander de se calmer depuis deux jours, parce que tout ce bazar, c'est en train de donner du tort à leur business. Ça fait une semaine que le trafic de stup' ne tourne pas", ont-ils assuré.