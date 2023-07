Violences urbaines : l'épisode ravive le souvenir des émeutes de 2005, après la mort de Zyed et Bouna

Pour venger la mort des deux adolescents, des dizaines de jeunes de leur quartier s'en prennent dès le soir même aux pompiers, aux policiers et à des bâtiments publics. Le lendemain, Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, affirme que "la police ne poursuivait pas physiquement" les deux adolescents, ce qui avait été contredit par l'unique rescapé du drame, rembobine Le Monde. Le drame s'est d'ailleurs déroulé dans un contexte particulièrement tendu au sujet des violences et des affrontements entre jeunes et forces de l'ordre dans les banlieues, rappelle le quotidien. Quelques mois plus tôt, le locataire de la Place Beauveau avait notamment déclaré vouloir "nettoyer la cité au Karcher" lors d'une fusillade à la Courneuve, note aussi Radio France.

Après trois nuits d'émeutes à Clichy-sous-Bois, la tension monte d'un cran le 30 octobre quand les gaz d'une grenade lacrymogène tirée par la police pénètrent dans une mosquée de la ville. La colère se propage en région parisienne puis à la France entière. Le pic des violences est atteint dans la nuit du 6 au 7 novembre, lorsque 274 communes sont touchées. De Lille à Lyon, en passant par Toulouse et Marseille, les banlieues de toutes les grandes villes sont concernées.