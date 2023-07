Le rassemblement à Paris en mémoire d'Adama Traoré interdit à son tour

Le collectif "Vérité pour Adama" rassemble chaque année des centaines de personnes à l'occasion d'une marche pour réclamer la mise en examen des gendarmes en cause dans la mort d'Adama Traoré et dénoncer plus largement les violences policières. En parallèle, 90 organisations classées à gauche, parmi lesquelles LFI, EELV, CGT ou Solidaires, ont appelé à des "marches citoyennes" à travers le pays ce samedi pour exprimer "deuil et colère" et dénoncer les politiques jugées "discriminatoires" contre les quartiers populaires.