Violences urbaines : plus d'un Français sur deux éprouve de la confiance ou de la sympathie pour la police

Le drame de Nanterre ne semble pas avoir miné le crédit accordé aux forces de l'ordre. Ainsi, 57% des Français affirment que la police leur inspire de la confiance (43%) ou de la sympathie (14%), révèle l'Ifop dans un sondage, en collaboration avec Le Figaro, publié le 3 juillet dernier.

C'est particulièrement le cas du côté des sympathisants de Renaissance (60% ont confiance, 24% éprouvent de la sympathie) et des Républicains (respectivement 65% et 25%). Au contraire, les électeurs de Europe Écologie Les Verts (27% et 8%) et surtout de la France Insoumise (14% et 6%) se montrent beaucoup plus critiques. Ceux du Parti Socialiste (41% et 19%) et du Rassemblement National (48% et 13%) sont, eux, plus mesurés.