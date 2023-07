Violences urbaines : non, la Police nationale n'a pas annoncé de restrictions à Internet dans certains quartiers

Ne vous laissez pas avoir par ce bel exemple de désinformation. Ce samedi, un certain nombre d'utilisateurs de Twitter ont pu tomber sur une circulaire, sur le haut de laquelle est apposé le logo officiel du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, intitulée "Sécurité renforcée suite aux émeutes". Sur ce document, signé "Direction Générale de la Police Nationale", on peut notamment lire que "de nouvelles mesures" auraient été prises "pour prévenir les troubles à l'ordre public" dans le contexte de violences urbaines après la mort du jeune Nahel, tué par un policier à Nanterre le 27 juin dernier.