Paris : plus de 400 kg de mortiers d'artifices découverts dans le 18e arrondissement

Largement utilisés lors d'affrontements avec les forces de l'ordre, les autorités cherchent à réguler la circulation des mortiers d'artifices, ces engins pyrotechniques utilisés par les professionnels et souvent détournés lors de violences urbaines. Des équipements classés dans la 4e catégorie des feux d'artifices et dont la vente est réservée aux professionnels et interdite aux particuliers, mais qu'il est facile de se procurer sur Internet ou via les réseaux sociaux. Pour tenter d'éviter la multiplication de ces mortiers, les forces de l'ordre procèdent régulièrement à des opérations de saisie. Mardi 4 juillet, ce sont 408 kg de mortiers qui ont été saisis dans le coffre d'un véhicule dans le 18e arrondissement de Paris.