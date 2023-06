Violences urbaines : qu'est-ce que le Centaure, cet engin blindé de la gendarmerie déployé pour la première fois

Il s’agit d’un imposant blindé 4x4 de 14,5 tonnes (soit deux de plus que le VBRG) fabriqué par la société Soframe, spécialisé dans les secteurs de la défense et de la sécurité. "Il affiche une longueur de 6,2 mètres pour une largeur de 2,45 mètres et une hauteur de 2,5 mètres. Et, contrairement à son prédécesseur, il possède, de manière uniforme, des capacités de pousser, ainsi que de dégagement, grâce à des lames montées sur des vérins pneumatiques, installées à l’avant du véhicule. Enfin, ces véhicules disposent d’équipements optroniques modernes et de capacités téléopérées, en matière de tir et de lancement de grenades", peut-on lire sur le site du Ministère de l'Intérieur.

Le ministère de l'Intérieur a commandé 90 exemplaires de ces engins de conception française, montés et assemblés en Alsace, avait expliqué Beauvau en octobre 2021.