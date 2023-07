"C'est un choc" : un dispositif incendiaire retrouvé devant le domicile d'un maire du Rhône

"C'est un choc", a réagi l'élu, Olivier Araujo, sur France 3 dimanche, ajoutant qu'il "ne baisse pas les bras".

"Dans ce contexte national, je suis évidemment inquiet de retrouver cela devant chez moi. Il y a une remise en question de tout, et au-delà des institutions, on s'en prend aux personnes qui essaient de les faire vivre. Mais, attaquer les personnes à leur domicile, ça interroge vraiment sur la relation d'une minorité vis-à-vis de l'autorité. On a l'impression qu'il n'y a plus de règles, c'est fou !", a-t-il ajouté.