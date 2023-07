Violences urbaines : sept personnes interpellées après des tirs de mortiers d'artifice sur des militaires

Ce mercredi, la magistrate a annoncé que sept personnes avaient été interpellées le 11 juillet dernier en lien avec ces faits. Celles-ci ont été identifiées grâce à l'exploitation de traces papillaires, d’ADN, et à l'analyse des réseaux sociaux. Parmi les personnes interpellées, deux sont soupçonnées d'avoir vendu des mortiers d’artifice et quatre d'avoir participé aux attroupements armés et aux violences volontaires sur les forces de l’ordre. Six d’entre elles ont été présentées au parquet le 13 juillet 2023. Les deux vendeurs de mortiers d’artifice ont été placés sous contrôle judiciaire dans l’attente de l’audience de jugement qui se tiendra au mois d’octobre.

Les quatre autres personnes ont été condamnées en comparution immédiate, le 17 juillet 2023, pour complicité de violences volontaires sur les forces de l’ordre par la fourniture de mortiers d’artifice et participation à des attroupements. Elles ont écopé de peines allant de 1 an à 30 mois d’emprisonnement. Tous les individus ont été maintenus en détention et ont été condamnés à verser plus de 60.000 euros de dommages et intérêts aux militaires et à leur famille en réparation du préjudice moral subi.