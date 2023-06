Violences urbaines : l'arrêt des bus et tramways à partir de 21h généralisé à toute la France

Une demande adressée aux préfets qui fait suite à la troisième nuit de violences urbaines dans tout le pays causées par la mort du jeune Nahel. Le ministre leur a aussi demandé la "prise systématique d'arrêtés d'interdiction de vente et de transport" de mortiers d'artifice. Une mesure qui vaut aussi pour les bidons d'essence, d'acides et de produits inflammables et chimiques.