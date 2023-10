Violences urbaines : jusqu'à deux ans et demi de prison pour l'attaque d'un commissariat du Val-de-Marne

Tous trois ont été poursuivis pour "participation à un groupement préparant des violences ou dégradations lors de manifestations sur la voie publique". Ils ont également écopé des obligations de justifier d'un travail ou d'une formation, d'indemniser les parties civiles et de régler les sommes dues au Trésor public. Selon l'avocat des trois policiers et de la municipalité de Villecresnes, Me Florent Hauchecorne, le préjudice pour les dégâts infligés au commissariat s'élève à plus de 43.000 euros.

Les trois jeunes hommes se sont exprimés maladroitement et ont invoqué notamment "l'effet de groupe" pour justifier les actes qui leur sont reprochés. Les avocats de la défense ont tous souligné la jeunesse des prévenus, dont l'un ne possédait pas de casier judiciaire. "Ce sont des gamins", a plaidé Me Adrien Mamère, tandis que Me Sukeyna Elachguer a demandé que le tribunal prononce une "justice réparatrice" plutôt que des peines avec mandat de dépôt.