Vaulx-en-Velin : trois policiers blessés par des tirs

Dans la nuit de vendredi à samedi, 35 membres des forces de l'ordre ont été blessés dans la région, dont 27 policiers et 8 gendarmes, selon les préfectures d'Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône. En outre, 58 personnes ont été interpellées, notamment pour des tirs de mortier, participation à un attroupement, tentative de vol ou encore incendie et rébellion.

Les faits se sont notamment produits à Vaulx-en-Velin, Bron, Caluire, Givors, Grigny, Lyon, Oulins ou encore Villeurbanne et Vénissieux.