Violente agression d'une octogénaire à Cannes : deux mineurs reconnus coupables

L'agression très violente avait été filmée par les caméras de vidéosurveillance et les images, relayées sur les réseaux sociaux, étaient devenues virales. Trois mois après qu'une mamie âgée de 89 ans a été volée et frappée en plein jour, passage Gémeaux à Cannes, alors qu'elle rentrait de ses courses (Alpes-Maritimes), les auteurs présumés de ces violences ont comparu mercredi 30 novembre devant le tribunal correctionnel pour enfants.

L'octogénaire, qui avait été retrouvée inanimée au sol et prises en charge par les secours pour être hospitalisée, a assisté à l'audience. "Moi, je ne les connais pas, je ne les ai pas vus. Je me suis réveillée par terre avec les pompiers et les policiers. Aujourd'hui, je suis angoissée, je ne suis pas bien. Tout ça me tracasse et m'empêche de dormir", a déclaré la victime devant le tribunal, selon les propos rapportés par nos confrères de Nice-Matin.