"Violeur à la trottinette" à Grenoble : le suspect de 22 ans mis en examen pour "viols"

Un homme a été mis en examen ce dimanche après une série de viols à Grenoble. Le "violeur à la trottinette" présumé s'est rendu de lui-même à la police vendredi.

L'enquête sur la série de viols perpétrés à Grenoble, par un homme surnommé le "violeur à la trottinette", avance. Le suspect interpellé vendredi a été mis en examen ce dimanche notamment pour sept faits : "deux viols, une tentative de viol, une tentative d'agression sexuelle, deux violences aggravées et une tentative d'extorsion aggravée", a indiqué son avocate à TF1/LCI. Il a été présenté à un juge d'instruction dimanche en fin d'après-midi et devait être conduit en début de soirée devant le juge des libertés et de la détention. Il a sollicité un délai pour préparer sa défense, a précisé son avocat.

Le procureur de la République de Grenoble Eric Vaillant a prévu de tenir une conférence de presse lundi à 09H30.

Un suspect de 22 ans

Cet homme de 22 ans, habitant de Fontaine, a été placé en garde à vue vendredi, après s'est rendu de lui-même à la police, dans l'enquête ouverte pour sept faits commis entre le 8 et le 17 févier à Grenoble. L'instruction porte, dans le détail, sur deux viols commis à Grenoble et à Saint-Martin-d'Hères les 11 et 16 mars, une tentative de viol le 16 mars à Grenoble, une agression sexuelle et des violences avec arme le 17 février à Grenoble, une tentative d'extorsion le 8 février à Saint-Martin-le-Vinoux et, le même jour, des violences à Grenoble.

Le suspect a été confondu "sur une des affaires dont le parquet a saisi la juge d'instruction" par une expertise ADN réalisée en urgence. Selon des informations du Dauphiné Libéré confirmées par le procureur, une huitième victime pourrait venir s’ajouter à la liste, une jeune femme agressée dans la nuit du 16 au 17 décembre 2023. Cette dernière a déposé plainte jeudi, en indiquant qu'elle pensait avoir été agressée par le suspect recherché.