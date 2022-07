VIDÉO - Violeur libéré en Essonne : la colère de deux victimes "brisées" par le verdict

Invitée sur LCI, ce vendredi 1er juillet, Karine se dit indignée par le verdict. "On a laissé un prédateur sexuel en liberté", réagit-elle. "Comment peut-on dire qu'il est coupable et le laisser libre ? Je suis désemparée et révoltée. Avec Samantha [une autre victime, ndlr] on a été brisées par le verdict, alors qu'on voulait être réparées."

À l'époque des faits, l'homme, âgé de 34 ans, aborde de très jeunes femmes en leur proposant une course gratuite. Selon les victimes, il se montre courtois et crée rapidement un climat de confiance avec les passagères. Puis, les questions deviennent de plus en plus intimes, jusqu'à ce que le trentenaire s'arrête sous un pont ou dans un parking et viole les jeunes femmes.