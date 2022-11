Violences sexuelles dans le porno : un acteur, ex-conseiller ministériel, interpellé

Connu dans le milieu sous le pseudonyme de "Rick Angel", un acteur pornographique a été placé en garde à vue mardi 15 novembre et était présenté ce mercredi à un juge d'instruction dans le cadre de l'enquête à Paris sur la plateforme de vidéos "French Bukkake", selon des sources proches du dossier et judiciaire, confirmant une information du Parisien.

Selon l'une de ces sources, il s'agit de Guillaume F., qui s'est présenté de lui-même mardi aux gendarmes de la section de recherches de Paris, de retour d'Amérique du Sud. Cet acteur porno a été conseiller technique de Michèle Alliot-Marie au ministère de l'Intérieur en 2008 avant d'être remercié quand son activité a été découverte. "C'est le plus médiatique, mais si son implication est réelle, ce n'est pas la plus grave", selon cette source. "Il a été assez prolixe et coopératif en garde à vue", a-t-elle ajouté.