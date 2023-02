Viols sur conjointes, séquestration : le streamer "Mr WaynZ" condamné à 18 ans de réclusion

Au cours du procès qui a débuté le 31 janvier, plaignantes et témoins ont décrit un gamer drôle, mais impulsif, jaloux et dominateur dans la sphère privée. Yannick Nascimiento, incarcéré depuis octobre 2019, a mis en avant comme ligne de défense son enfance chaotique marquée par des violences familiales et un viol, assurant avoir entrepris un travail sur lui-même et ses actes. "J'étais une mauvaise personne, ce que j'ai fait est grave", a-t-il dit avant le délibéré. "Je demande pardon à ces femmes. [...] N'ayez pas peur, vous ne me reverrez pas."