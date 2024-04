VIDÉO - "C'est un choc" : vive émotion à Viry-Châtillon après la mort d'un adolescent passé à tabac

Dans l’Essonne, les habitants de Viry-Châtillon, sont dévastés ce vendredi soir, après l'annonce de la mort d'un collégien. Il a été roué de coups, à 100 mètres de son école, jeudi après-midi, avant de succomber à ses blessures. Quatre mineurs et un adulte ont été placés en garde à vue.

En silence et en famille, de nombreux habitants de Viry-Châtillon sont venus déposer une rose blanche devant les grilles du collège Les Sablons, où l'adolescent décédé, Shamseddine, était élève en classe de troisième. "On se dit : 'mais c'est pas possible, c'est pas possible ! Il s'est fait tuer quoi'", lâche une mère de famille dans le reportage de TF1 ci-dessus.

La mort d’un collégien de quinze ans est également impossible à admettre pour ses camarades, bouleversés. "Je le connais depuis neuf ans. C'est triste et je n'arrive toujours pas à réaliser qu'il soit décédé. C'est un choc. C'est quelqu'un qui est très souriant, toujours en train de rigoler et très gentil. Ça fait mal", témoigne une élève. "A 16 h, on a appris son décès. On devait faire un contrôle, mais à la place, on a regardé un film. Les profs ne se sentent pas bien, tout le monde pleurait", renchérit une autre.

C'était pas un délinquant, c'était pas un lascard, c'était pas quelqu'un qui était connu des services de police. Rachid, cousin de la victime

Le drame s'est déroulé à 100 mètres du collège. Ce jeudi 4 avril, à 16h, Shamseddine rentre chez lui, mais en chemin, il est arrêté par plusieurs personnes cagoulées, roué de coups et laissé pour mort. Un collégien pense avoir croisé ses agresseurs. "Ils étaient tous cagoulés, en noir. Il y en avait juste un qui avait un bas blanc. Ça me met la boule au ventre. Maintenant, j'ai peur de rentrer chez moi tout seul", raconte-t-il.

Qui étaient ses agresseurs ? Y avait-il des antécédents entre eux ? En fin d'après-midi, un mineur de 17 ans a été arrêté. Il est en garde à vue, mais l'enquête ne fait que commencer. Pour Rachid, cousin de la victime, rien ne peut expliquer un tel déchaînement de violence. "C'était pas un délinquant, c'était pas un lascard, c'était pas quelqu'un qui était connu des services de police. C'était un ange. Il y a des gens qui côtoient des milieux de gangs de ci, de ça et qui se tapent dessus. Lui non, rien de tout ça", affirme-t-il.

Dans l'après-midi, la ministre de l'Éducation, Nicole Belloubet, est venue discrètement dans le collège. Aux côtés des enseignants, elle a participé à une minute de silence.