Visé par une enquête pour viols et agression sexuelle, l'animateur Sébastien Cauet présenté à un juge d'instruction

Jeudi, l'animateur Sébastien Cauet a été placé en garde à vue à la brigade de protection des mineurs. Plusieurs jeunes femmes ont porté plainte contre l’animateur de 52 ans. Ce vendredi, le parquet de Paris annonce qu'il a demandé sa mise en examen.

Ce sont ses avocats, Maitre Xavier Autain et Maitre Simon Clémenceau, qui avaient indiqué jeudi que l'animateur âgé de 52 ans, accusé de viols et agression sexuelle par plusieurs femmes et écarté de l'antenne NRJ, avait été placé en garde à vue. "Il s’est rendu librement, et à sa demande, auprès des services d’enquête pour pouvoir répondre, point par point, à toutes les questions posées", expliquaient-ils dans un communiqué transmis à la presse. "Comme il le demande depuis de nombreux mois, Sébastien Cauet est actuellement entendu par les enquêteurs pour les faits qu’on lui reproche dont la presse s’est fait l’écho et qu’il conteste", insistaient-ils encore.

Au lendemain de cette communication, le parquet de Paris informe qu’à l’issue de la mesure de garde à vue, il a ouvert ce vendredi 24 mai 2024 une information judiciaire et qu'il a requis la mise en examen de Sébastien Cauet pour les infractions de viols et agression sexuelle.

Quatre infractions visées

Les infractions visées et détaillées par le parquet concernent plusieurs faits commis entre 1997 et 2012.

La première est un "viol sur mineur de plus de 15 ans commis en novembre 2014 à Genève, et corruption de mineurs de plus de 15 ans commis entre janvier 2014 et septembre 2016, au préjudice d’une femme née en septembre 1998". La seconde, "un viol commis entre le 1ᵉʳ janvier et le 31 décembre 2011 à Paris, au préjudice d’une femme née en octobre 1973". La troisième est un "viol sur mineur de plus de 15 ans commis en décembre 1997 à Paris, au préjudice d’une femme née en mars 1982". La quatrième et dernière, une "agression sexuelle commise sur mineur de plus de 15 ans entre en décembre 2012, au préjudice d’une femme née en septembre 1995".

"D’autres faits, dont les médias ont pu se faire l’écho, au préjudice d’autres femmes, ne font pas partie de la saisine du juge d’instruction, en raison de leur prescription", souligne le parquet de Paris.

Ce dernier rappelle également que "le secret de la procédure a pour objectif le respect de l’intimité des personnes qui ont confié leur récit à la seule justice, celui de la présomption d’innocence, et la sérénité des investigations, nécessaire à leur bon déroulement". À 11h15 ce vendredi, les avocats de l'animateur n'avaient pas réagi à ces annonces du parquet.