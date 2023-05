Visioplainte : comment fonctionne le dispositif testé dans les Yvelines ?

Concrètement, ce service gratuit permet aux victimes d'infractions de porter plainte via la visioconférence, sans se déplacer en commissariat ou en gendarmerie. Pour ce faire, il faut au préalable télécharger l’application Ma Sécurité, et cliquer sur le bouton "Je suis une victime". Il est ensuite demandé d’indiquer sa commune de résidence ou le "point d’accueil" désiré (commissariat, gendarmerie) ; ce qui peut être modifié à tout moment. Et de préciser si on est mineur ou majeur.

Il est alors possible de porter plainte comme victime ou de signaler des faits et de choisir le service "visioplainte" si vous habitez dans l'une des 14 communes des Yvelines concernées. Ce dispositif est accessible depuis le portail FranceConnect. Vous devrez donc au préalable vous identifier ou bien vous serez guidé pour créer un compte. Dès lors, vous pourrez choisir un créneau de rendez-vous avec un policier ou un gendarme. Un lien vous sera transmis par SMS ou par mail afin que vous puissiez accéder à la visio.