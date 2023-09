Visite du pape à Marseille : le fusil Watson, l'arme des forces de l'ordre pour lutter contre les drones

Une quinzaine de policiers la lutte anti-drone sont arrivés récemment en renfort à Marseille pour surveiller le moindre objet volant malveillant avec ce fusil spécial.

Comment fonctionne cette arme imposante ? "Le fusil Watson brouille la zone avec des ondes électromagnétiques. Cela nous permet ainsi de couper la liaison entre le drone et sa télécommande. Cette arme a une détente comme toute arme à feu. Quand on voit un drone, on le vise, on appuie sur la détente et automatiquement, ça brouille les ondes", détaille à TF1info un policier, spécialiste de la lutte anti-drone.

"Le drone peut ensuite tomber au sol, ou dans 99% des cas, comme ses drones sont paramétrés par l'utilisateur, le drone retourne à son point de décollage", poursuit-il.