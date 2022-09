Voitures de luxe, bijoux, tableaux... plus de 400 biens saisis par la justice mis aux enchères début octobre

Le catalogue est vaste. Plus de 400 biens saisis ou confisqués par la justice vont être vendus aux enchères à Lyon, le 4 octobre, et à Marseille, le 5 octobre, a annoncé mercredi la Direction générale des finances publiques dans un communiqué. Celui-ci précise que "tous les biens mis en vente proviennent de saisies et de confiscations judiciaires dans le cadre de procédures pénales".

Le public, qui pourra participer, sur place ou en ligne, à ces ventes, se verra proposer un large éventail de lots, parmi lesquels une Ferrari saisie à Marseille, légèrement éraflée et estimée à 60.000 euros, une moto Ducati, une puissante trottinette électrique ou des vélos en carbone. Au rayon bijoux et maroquinerie, une Rolex GMT Master II en or gris, estimée à 30.000 euros, sera également mise aux enchères au côté de sacs Louis Vuitton et d'une paire de Nike Air Jordan 1 High Dior, "état neuf" mais sans boîte, estimée entre 6.500 et 8.500 euros.