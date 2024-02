Vol de 14 singes-écureuils dans un zoo du Var : trois primates retrouvés, un homme interpellé

Quatorze singes-écureuils ont été volés dans la nuit du 26 au 27 janvier dans le zoo de La Londe-les-Maures (Var). Trois viennent d'être retrouvés à Marseille et un homme a été interpellé. Le procureur demande à toute personne ayant des informations sur les onze animaux manquants de se manifester.

Il n'aura fallu aux enquêteurs que quelques jours pour retrouver la trace d'un suspect. Mercredi, un homme né en 2004 et âgé de 20 ans, a été interpellé et placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête ouverte par le parquet de Toulon la semaine dernière après le vol de 14 singes-écureuils dans le zoo de La Londe-les-Maures dans le Var. Les petits primates avaient été dérobés dans la nuit du 26 au 27 janvier après qu'une personne ou plusieurs personnes ont forcé la porte de leur enclos.

Le suspect a été arrêté à Marseille (Bouches-du-Rhône) après que son véhicule a été vu à proximité du zoo. "Ce monsieur conteste les faits qui lui sont reprochés. À l'issue de 48 heures de garde à vue, il a été déféré devant un juge d'instruction", a précisé ce vendredi Samuel Finielz, procureur de la République de Toulon.

Placement en détention provisoire requis

Le parquet de Toulon a requis l'ouverture d'une information judiciaire pour plusieurs chefs d'infraction. "Nous demandons la mise en examen de cette personne et des investigations concernant tout autre personne qui aurait pu participer à ce vol pour des faits de vol en bande organisée", a détaillé le magistrat, estimant que, "de toute évidence, il y avait plusieurs personnes à bord du véhicule du mis en cause au moment de ce vol qui a nécessité une organisation préalable".

Les réquisitions de mise en examen du vingtenaire interviennent également pour des faits de "détention et de transports d'espèces protégées, d'associations de malfaiteurs en vue de commettre le délit de détention et de transport d'une espèce protégée". Des réquisitions de placement provisoire ont été prises du fait du "risque de déperdition des preuves et de la concertation" a ajouté Samuel Finielz.

Pour ces faits, le ou les mis en cause encour(en)t une peine pouvant aller jusqu'à 7 ans d'emprisonnement, "peine sévère prévue par le code de l'environnement" a souligné le magistrat.

Trois singes-écureuils retrouvés, les autres en danger

Concernant les petits primates, le procureur a donné de bonnes et de moins bonnes nouvelles. Ainsi, il a révélé que trois des quatorze singes-écureuils avaient été "retrouvés à Marseille dans des circonstances différentes les unes des autres". L'un d'eux a été retrouvé "dans le même quartier que celui où le mis en cause a été interpellé".

Où sont passés les onze autres animaux ? À ce stade des investigations, tout le monde l'ignore. "J'invite toute personne qui aurait des informations sur les onze autres singes manquants à se manifester très rapidement auprès des services de police ou de gendarmerie les plus proches de leur domicile. L'espérance de vie de ces singes, hors leur milieu naturel, en captivité, est déjà limitée. Si en plus, ils ne bénéficient pas des soins qu'ils reçoivent quand ils sont en captivité, elle l'est encore plus", a insisté le magistrat.