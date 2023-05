Vols de véhicules à Marseille : garagistes et malfaiteurs travaillaient ensemble

C'est un vaste coup de filet qu'ont mené ces derniers jours les policiers et gendarmes dans le sud de la France après plus de sept mois d'investigation. Les enquêteurs de l’Office central de lutte contre la délinquance itinérante (OCLDI), de la section de recherches de Marseille et des groupements de gendarmerie de l’Hérault et des Bouches-du-Rhône viennent, en effet, de démanteler "un réseau spécialisé dans le vol et la mise à disposition de véhicules au profit de malfaiteurs de la plaque marseillaise", annonce la gendarmerie nationale dans un communiqué.

Mardi 9 mai, à Marseille (Bouches-du-Rhône) et dans cinq communes voisines, treize membres d’un groupe criminel organisé ont été interpellés suite à leur implication supposée dans la commission de plusieurs dizaines de vols de véhicules.

230 gendarmes et policiers, parmi lesquels des équipes cynophiles et des membres du GIGN ont été mobilisés pour procéder aux interpellations des treize mis en cause, âgés de 24 à 63 ans, à leurs domiciles. Tous ont ensuite été placés en garde à vue.