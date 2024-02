Vols de voitures : découvrez les modèles les plus ciblés en 2023

Le nombre de voitures volées en France a encore augmenté l'an dernier, constate le magazine "Auto Plus" à partir de données d'assureurs. Il s'agit de deuxième année consécutive de hausse après quasiment deux décennies de baisse ininterrompue. Voici quels sont les modèles ont été les plus ciblés.

Deuxième année de hausse. Après quasiment deux décennies de baisse ininterrompue, le nombre de voitures volées en France a encore augmenté en 2023 (+5%), annonce vendredi 23 février Auto Plus. "140.400 véhicules ont été dérobés en 2023 contre 134.000 en 2022", rapporte le magazine spécialisé, se basant sur des statistiques du groupement Argos, qui rassemble la plupart des assureurs, et de France Assureurs.

Si les vols sont aussi plus nombreux dans les départements les plus peuplés, à savoir les Bouches-du-Rhône, le Val-d’Oise et la Seine-Saint-Denis, Auto Plus souligne cependant que le nombre de véhicules volés accuse une hausse de plus de 50% dans des départements réputés tranquilles comme l'Indre, le Lot et le Lot-et-Garonne.

"L'image du voyou qui crochète la serrure, bidouille les fils puis part en trombe sera bientôt anachronique", estime Auto Plus. "La plupart des malfrats font dorénavant partie de bandes très organisées."

Malgré cette recrudescence depuis deux ans, les vols de voiture restent à des niveaux bien inférieurs à ceux de 2008 à 2010, lorsque la France connaissait plus de 200.000 vols par an en moyenne, selon le Ministère de l'Intérieur. Mais quels sont les modèles les plus prisés des voleurs ?

Le Toyota Rav 4, voiture la plus volée en France

Les SUV sont les voitures les plus à risque, le Toyota Rav 4 étant le modèle avec la fréquence de vol la plus élevée : 274 vols en 2023 pour 10.000 véhicules assurés. Autrement dit, près de 3% des Rav 4 ont été volés en 2023. Le SUV hybride devance au classement les modèles NX et UX de la marque haut-de-gamme de Toyota, Lexus. "Ce trio partage les mêmes 'qualités' : une forte demande à l'étranger, notamment en Afrique, et un système de protection aussi simple à forcer qu'une tirelire d'enfant", explique Auto Plus. Suivent au classement l'Audi A3 ou le Range Rover 4. La première voiture française, le Peugeot 5008, n'arrive qu'à la 12e place des modèles les plus à risque.

"La preuve que, depuis que les problèmes de faille électronique ont été réglés, les modèles Peugeot et Citroën ne sont plus si mal protégés", estime le magazine spécialisé.