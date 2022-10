Vols de voitures : une vaste filière démantelée, 9 personnes déférées à Paris

Les suites judiciaires pour les autres interpellés, qui ont été entendus à Lyon, Montpellier, Lille, Douai, Boulogne-sur-mer, Marseille, Bobigny et Grenoble, n'étaient pas connues samedi matin.

L'équipe aurait mis à disposition de "plus de 200" voleurs de véhicules "une solution numérique permettant de les dérober sans effraction", a relaté vendredi la gendarmerie dans un communiqué. Le réseau, qui comptait dans ses rangs un Espagnol et un Letton, agissait à l'échelle européenne et s'appuyait sur une dizaine de revendeurs.

Les voleurs, experts en piratage informatique des voitures, achetaient à l'organisation tablettes, logiciels et connectiques leur permettant de "dupliquer des clés de véhicules", "programmer des clés vierges sans avoir l'original" et "modifier les systèmes embarqués équipant de nombreux véhicules", selon la gendarmerie.