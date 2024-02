Vosges : un SDF écroué après avoir reconnu le meurtre de l'homme qui l'hébergeait

Un sans domicile fixe de 35 ans a été écroué après avoir reconnu le meurtre du sexagénaire qui l'hébergeait. Il a reconnu avoir tué la victime par strangulation, mais n'a pas donné d'explication sur son geste.

Un sans domicile fixe de 35 ans a été mis en examen et écroué après avoir reconnu le meurtre de l'homme qui l'hébergeait à Bruyères (Vosges), a indiqué vendredi le procureur de la République d'Epinal, Frédéric Nahon. Le mis en cause, qui avait été présenté vendredi à un juge d'instruction, "a été mis en examen des chefs de meurtre et placé en détention provisoire", a indiqué à l'AFP le magistrat, selon lequel des réquisitions de placement sous écrou avaient été prises.

Le meurtre a eu lieu mercredi au domicile de la victime, âgée de 61 ans, à Bruyères, une commune d'environ 4000 habitants à l'Est d'Epinal, avait indiqué auparavant Frédéric Nahon. L'homme, "sans domicile fixe", "était hébergé" par le sexagénaire, avait expliqué le magistrat. Selon le quotidien Vosges Matin, ce SDF vivait "depuis quelques semaines" chez cet homme.

"Alcoolisé au moment des faits, (il) a reconnu avoir tué la victime par strangulation" mais "n'a pas donné d'explication sur le passage à l'acte", a indiqué Frédéric Nahon. Selon le magistrat, le SDF avait "demandé aux voisins d'appeler les gendarmes, qui ont découvert le corps" avant de l'interpeller.