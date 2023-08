Vosges : ce que l'on sait de l'accident qui a fait un mort et cinq blessés à la sortie d'une boîte de nuit

Âgées de 18 à 25 ans, les victimes sortaient toutes de discothèque. D'après les premiers éléments communiqués par les secours, la voiture a fauché "deux groupes de personnes" distincts, situés à 200 mètres d'intervalle, qui marchaient le long de la route après leur soirée. "Ils en ont tapé trois sur le pont. Ils ont accéléré et continué, et, plus loin, avant le point final, ils en ont tapé deux", décrit Toufik, témoin de la scène, dans le reportage du JT de TF1 à retrouver en tête de cet article.