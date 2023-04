Fillette retrouvée morte dans un sac : ce que l'on sait du principal suspect âgé de 15 ans

Un peu plus tard, le parquet d'Épinal a indiqué que le jeune homme était sous le coup d'une mise en examen pour séquestration sans libération volontaire, viol et agression sexuelle sur mineur de 15 ans. Des faits commis en février 2022. Pas condamné, il est toutefois, depuis le 3 mars 2022, placé sous contrôle judiciaire et avait été placé dans un centre éducatif fermé. Ce placement a été levé en février 2023, période à laquelle il était revenu au domicile familial où un suivi par la protection judiciaire de la jeunesse était assuré.

Le procureur Frédéric Nahon dans un communiqué précise également qu'"une expertise psychiatrique précédemment ordonnée concluait à l'absence de troubles mentaux". Selon plusieurs témoignages recueillis par Le Républicain Lorrain, le comportement du suspect suscitait des inquiétudes ces derniers jours.