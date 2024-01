Vosges : un homme tué par trois membres de sa famille pour avoir placé leurs chiens à la SPA

Deux frères âgés de 27 et 30 ans, et leur mère de 54 ans, ont été mis en examen dimanche pour le meurtre de leur beau-père et compagnon à Plainfaing (Vosges). Ils auraient tué ce dernier parce qu'il avait placé les chiens de la famille à la SPA. Tous les suspects ont été écroués.

C'est une terrible affaire qui s'est déroulée vendredi 26 janvier au soir sur la commune de Plainfaing (Vosges), près de Colmar. C'est là que les gendarmes de la brigade de Fraize ont été appelés une première fois vers 21h30 par des habitants leur signalant une altercation chez leurs voisins.

Dix minutes plus tard, les militaires ont reçu l'appel d’un individu leur déclarant avoir tué un homme. Immédiatement, les gendarmes se sont dirigés vers le lieu supposé du crime et ont croisé sur leur route deux individus qui leur ont déclaré avoir commis ce crime.

À leur arrivée sur les lieux, les enquêteurs ont effectivement découvert le corps sans vie d’un homme âgé d’une cinquantaine d’années et "une scène de crime d’une extrême violence", selon les termes du procureur de la République d'Épinal, Frédéric Nahon, qui se fait l'écho de ce dossier macabre, ce lundi.

Coups de serpette, de batte de base-ball, ou de statue

Des techniciens en identification criminelle et de la brigade de recherches de la compagnie de Saint-Dié-des-Vosges étaient mobilisés sur place tandis que le médecin légiste procédait, en présence de la vice-procureure, aux constatations.

Et celles-ci sont effroyables : ont été relevés sur le corps de la victime"plusieurs dizaines de plaies provoquées avec force par des objets piquants, tranchants et contondants et localisées dans le dos, les jambes, le visage étant complétement défiguré", détaille le procureur.

Placés en garde à vue, les deux suspects, deux frères âgés de 27 et 30 ans, qui sont les beaux-fils du défunt, ont reconnu les faits et précisé "avoir porté de multiples coups sur la victime, en utilisant plusieurs objets présents dans le salon, notamment un couteau, une serpette, une batte de base-ball, une statue", fait savoir le magistrat.

Le mobile ? Le placement d'animaux à la SPA

Interrogés sur le mobile de ce crime, les deux frères ont expliqué aux enquêteurs qu'ils avaient passé la journée à Colmar avec leur mère âgée de 54 ans et avaient appris à cette occasion que leurs chiens avaient été placés à la SPA, selon eux, à l’initiative de la victime.

Ils avaient souhaité avoir une explication avec leur beau-père à ce sujet. "En présence de leur mère, les explications avaient dégénéré, les mis en cause avaient 'vu rouge' et s’étaient acharnés sur la victime", explique le procureur.

Au vu des éléments recueillis, la mère des deux mis en cause a également été placée en garde à vue. Elle a admis face aux enquêteurs avoir, en premier, porté quelques coups à son concubin, sans empêcher ses fils de porter des coups avec des objets par la suite.

Les deux frères et leur mère écroués

À l’issue de leur garde à vue, les trois mis en cause ont été présentés au parquet, qui a requis l’ouverture d’une information judiciaire des chefs de meurtre précédé, accompagné ou suivi d’actes de tortures et actes de barbarie, ainsi que des chefs d’abstention volontaire d’empêcher un crime et de non-assistance à personne en danger.

Les deux frères ont été mis en examen des chefs d’homicide aggravé, la mère était mise en examen pour l’ensemble des infractions. Ils étaient tous les trois placés en détention provisoire. Aucun des mis en cause n’était sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants au moment des faits. La mère ainsi qu’un de ses fils sont connus pour des violences aggravées.

Une autopsie de la victime est prévue à l’institut médico-légal de Nancy dans les prochains jours.